Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Harkiv'e bağlı İzyum kentinde 8 sivil hayatını kaybetti
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.
İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi.
Matsokin, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu kaydetti.
Sosyal medyada İzyum'a yapılan saldırı sonrasında kentte oluşan tahribatı ortaya koyan görüntüler paylaşıldı.
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