CENTCOM: Husilerin saldırdığı ticari gemide 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “6 Mart saat 11:30 sularında Yemen'in İran destekli Husi teröristlerinin kontrolündeki bölgelerinden Aden Körfezi'nden geçmekte olan Barbados bandıralı, Liberya'ya ait dökme yük gemisi M/V True Confidence'a bir gemisavar balistik füzesi fırlatıldı. Füze gemiye isabet etti ve çok uluslu mürettebattan 3 kişinin öldüğü, 3’ünün durumu ağır olmak üzere en az 4 kişinin yaralandığı ve gemide önemli hasar meydana geldiği bildirildi. Mürettebat gemiyi terk etti ve koalisyon savaş gemileri gemiye müdahale ederek durumu değerlendirmeye başladı” denildi.

İki insansız hava aracı imha edildi

CENTCOM, ayrıca yerel saatle 19.14 sıralarında Husilere ait 2 İHA’nın imha edildiğini belirterek, “Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, 6 Mart 19:14'te, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgede bulunan ve bölgedeki ticari gemiler ile ABD Donanmasına ait gemiler için yakın bir tehdit oluşturan 2 insansız hava aracına karşı meşru müdafaa saldırısı düzenledi” dedi.