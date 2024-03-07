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Dünya
Reuters 07.03.2024 09:09

Kim Jong Un'dan askerlere savaşa hazırlık emri

Kuzey Kore devlet medyasında çıkan haberlere göre, ülke lideri Kim Jong Un, savaşa hazırlığın artırılması emri verdi.

Kim Jong Un'dan askerlere savaşa hazırlık emri

Devlet televizyonu, Kim'in bir gün önce büyük bir askeri üsteki birlikleri teftiş ettiğini gösteren görüntüleri yayınladı.

Yayında askerlerin gerçek savaşı simüle eden koşullar altında eğitim aldıkları söylendi.

Kim'in ayrıca, ordunun "mevcut durumun gereklerine uygun olarak savaş hazırlıklarını yoğunlaştırma konusunda dinamik bir şekilde yeni bir altın çağını başlatması" gerektiğini söylediği aktarıldı.

Kim'in yeri belirlenmeyen üs turu, ABD ve Güney Kore kuvvetlerinin Pazartesi günü Güney'de geçen yıla kıyasla iki kat daha fazla askerin katıldığı yıllık ortak askeri tatbikatlarının başlamasının ardından gerçekleşti.

Pyongyang, müttefiklere tatbikatlarını durdurmaları çağrısında bulunarak bunların savaş provası olduğunu söyledi.

Seul ve Washington, tatbikatların savunma amaçlı olduğunu ve Kuzey'in tehditlerine yanıt olduğunu söylüyor.

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