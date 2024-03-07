İngiltere medyasının İsrail yanlısı tutumu raporlarla ortaya çıktı

İsrail, Gazze'de 5 ayda 30 bin 700'den fazla Filistinliyi katletti. Öldürülenlerin yüzde 70'den fazlası kadın ve çocuk.

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan vahşet ortadayken, uluslararası medya kuruluşlarının Gazze'de yaşananları aktarma biçimi tartışma konusu.

İngiltere'de Medya İzleme Merkezi, 28 İngiliz medya kuruluşunun 7 Ekim-7 Kasım dönemindeki yayınlarını inceleyerek, İngiliz medyasının Gazze'de yaşananlara yaklaşımını ortaya koydu.

Hazırlanan rapora göre, Gazze'deki saldırılara ilişkin İngiliz medyasında 1 ay içerisinde 177 bine yakın haber görüntüsü kullanılırken, 25 bin 515 de yazılı haber yayımlandı.

İsraillilerin yaşadıkları "katliam, kıyım, vahşet"

Raporda, haber görüntülerinin yüzde 70'inde "katliam", "kıyım" ve "vahşet" ifadelerinin, İsraillilerin yaşadıklarını anlatmak için kullanıldığı belirtildi.

Haberlerin yüzde 24'ünde İsrail-Filistin meselesine yer verilmezken, "İşgal altındaki Gazze" ifadesi tüm haberlerde yalnızca 28 kere geçti.

Tüm haber görüntülerinde İsrail'in kendini savunma hakkına yönelik ifadeler, Filistinlilerin kendini savunma hakkına yönelik olanlardan 5 kat daha fazla kullanıldı.

Raporda, İsraillilerin 11 kat daha fazla saldırıların kurbanı ve mağduru olarak anıldığı bilgisi de yer aldı.

Duygusal ifadeler kullanılan her 3 haber görüntüsünün 2'sinde, ölen İsraillilerden bahsedildiği, bu oranın ölen Filistinliler söz konusu olduğunda her 10 haberden 1'ine düştüğü kaydedildi.