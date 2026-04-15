Dünya
AA 15.04.2026 08:58

CENTCOM: ABD'nin limanlarına yönelik ablukası İran'ın ticaretini tamamen durdurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin limanlarına yönelik ablukasının İran'ın ekonomik faaliyetlerini tamamen durdurduğunu savundu.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ablukaya ilişkin açıklama yaptı.

ABD kuvvetlerinin İran limanlarına yönelik tam bir abluka uyguladığını belirten Cooper, İran ekonomisinin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapılan uluslararası ticarete dayandığına işaret etti.

Cooper "Ablukanın uygulanmasından bu yana geçen 36 saatten kısa bir sürede, ABD kuvvetleri deniz yoluyla İran'a giren ve İran'dan çıkan ekonomik ticareti tamamen durdurmuştur." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

CENTCOM, dün, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisiyle savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.

Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti
SON HABERLER
11:21
Darphane 5 milyondan fazla altın bastı
11:19
3 ayda 168 bin trafik kazası, 561 can kaybı
11:18
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
11:06
Gülistan Doku soruşturması: 13 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor
10:54
Katil İsrail, 28 Şubat'tan bu yana Gazze'de 241 Filistinliyi daha öldürdü
10:45
İmamoğlu Suç Örgütü davasında 22. oturum
