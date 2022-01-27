Çekya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çekya Ukrayna'ya "hediye olarak" 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi yollayacak.

Savunma Bakanı Jana Cernochova, Bakanlar Kurulu toplantısı gazetecilere açıklama yaptı:

"Ukrayna ile iş birliğimiz uzun vadeli ve demokrasi yolunda desteğimizi sürdürüyoruz. Siyasi ve diplomatik yollara ek olarak, bu mühimmat bağışının kanıtladığı gibi somut destek de sağlıyoruz. Bunun, önemli bir dayanışma jesti olduğunu düşünüyoruz."

"Kiev yardım talep etti"

Hükümet Sözcüsü Jakub Fajnor ise Kiev hükümetinin yardım talep ettiğine işaret edtti.

Fajnor, "Hediyenin amacı, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca büyük askeri güç toplamasının ardından Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak." dedi.