Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Tomas Kopecny, Çek radyosuna yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan çok sayıda silah uzmanının istihdam edileceğini duyurdu.

Kopecny, iki ülke başbakanlarının ekimde yaptıkları anlaşma doğrultusunda Prag ve Kiev’in ortak silah üretimi için işbirliği yapacağı, bu nedenle binlerce Ukraynalı silah uzmanının Çekya fabrikalarında çalışacağı bilgisini paylaştı.

İşbirliği ile her iki ülkenin silah kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Kopecny, ayrıca Ukraynalı uzmanlara daha güvenli bir ortamda çalışma olanağı sunulmuş olacağını ifade etti.

Kopecny, silah üretiminin yanı sıra onarım ve modernizasyonun da öngörüldüğünü, 2023’ün ilk yarısında bu işbirliğinin ilk ürünlerinin alınmasının planlandığını kaydetti.