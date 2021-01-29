Olay, Rusya’nın Ufa şehrinde meydana geldi.

Şehirdeki bir morgun çatısında biriken kar kütleleri, morgun önündeki iki kadının ve park halindeki bir aracın üzerine düştü.

İki kadının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı. Paniğe yol açan olayda can kaybı yaşanmadı.