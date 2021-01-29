Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 19:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çatıdaki kar kütlesi kadınların üzerine düştü
[Fotoğraf: DHA]
Rusya'nın Ufa şehrinde bir morgun çatısında biriken kar kütleleri iki kadının ve park halindeki bir aracın üzerine düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Rusya’nın Ufa şehrinde meydana geldi.
Şehirdeki bir morgun çatısında biriken kar kütleleri, morgun önündeki iki kadının ve park halindeki bir aracın üzerine düştü.
İki kadının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı. Paniğe yol açan olayda can kaybı yaşanmadı.
Etiketler: Kar Yağışı Rusya
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