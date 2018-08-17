Çatıda beslediği kurbanlıkları vinç yardımıyla indiriyor

Müslüman alemi Kurban Bayramı’na hazırlanıyor. Türkiye gibi birçok ülkede kurban pazarları en hareketli günlerini yaşıyor.

Pakistan Karaçi’de bir kurban satışında yaşanan ilginç görüntüler dikkat çekti. 15 yıldır, terasında kurbanlık büyükbaş yetiştiren Syed Ejaz Ahmad, bu sene de geleneği bozmadı. Ahmad, evinin çatısında yetiştirdiği kurbanlık hayvanları müşterilere vinç yardımıyla teslim ediyor.

Kurbanlıkları çatıdan indiren vinç operatörü, “İlk kez yaptığımda korkmuştum, hayvanın ne yapacağı belli olmaz, kalabalığın üstüne düşebilirdi. Ama artık alıştım.” dedi.

Yıllar içinde gelenek halini alan olaya, halk da büyük ilgi gösteriyor.

Kaynak: TRT Haber