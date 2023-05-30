Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AFP 30.05.2023 07:57

'Casus' balina bu sefer İsveç kıyılarında görüldü

Norveç'te 2019 yılında görülen ve Rus donanması tarafından eğitilmiş bir "casus" balina olduğu öne sürülen beyaz balina, bu sefer İsveç kıyılarında görüldü.

'Casus' balina bu sefer İsveç kıyılarında görüldü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İlk olarak Norveç'in Finnmark bölgesinde keşfedilen balina, pazar günü İsveç'in güneybatı kıyısındaki Hunnebostrand bölgesinde görüldü.

Deniz biyoloğu Sebastian Strand, balinanın doğal ortamından hızla uzaklaştığını, bunun nedeninin ise bilinmediğini belirtti.

Strand, "Onu bir eş bulmaya iten hormonlar olabilir. Ya da -beyaz balinalar çok sosyal bir tür olduğu için- yalnızlık olabilir." dedi.

Söz konusu balina Norveç'te ilk ortaya çıktığında, Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'nden deniz biyologları, ona bağlı insan yapımı bir kemer bulmuştu.

Kemerde aksiyon kamerasının bağlanabileceği bir mekanizma ile "Ekipman St. Petersburg" yazılı plastik toka bulunmuştu.

Moskova ise balinanın "Rus casusu" olduğuna yönelik iddialara şu ana kadar resmi bir karşılık vermedi.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
Pompei'deki kazılarda 3 kişinin kalıntıları bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:34
Tunceli'de aşırı yağış nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
08:50
Çinli bilim insanından koronavirüs mesajı: Laboratuvar sızıntısını göz ardı etmeyin
08:22
Kanada'da orman yangını: Acil durum ilan edildi
08:10
TBMM'de 28. dönem milyonları ilgilendiren ekonomi yasalarıyla başlayacak
07:56
Pompei'deki kazılarda 3 kişinin kalıntıları bulundu
07:29
Japonya'da babasının resmi konutunda parti veren Kişida Şotaro kovulacak
Meteoroloji'den 20 ile sarı uyarı: Su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den 20 ile sarı uyarı: Su baskınlarına dikkat
FOTO FOKUS
İstanbul'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
İstanbul'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ