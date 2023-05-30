Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.05.2023 06:43

El Salvadorlu eski devlet başkanına çetelerle iş birliğinden 14 yıl hapis cezası

El Salvador'un eski Devlet Başkanı Mauricio Funes, "çetelerle iş birliği" yaptığı suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

El Salvadorlu eski devlet başkanına çetelerle iş birliğinden 14 yıl hapis cezası

Bölge basınında çıkan habere göre, mahkeme, Funes'in ülkede cinayet oranlarını düşürmek amacıyla çetelerle anlaşma yaptığını ve bunun karşılığında çete liderlerine cezaevlerinde bazı imtiyazlar tanındığını bildirdi.

Tanık ifadesi, bilirkişi raporu ve sanıkların ifadelerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Funes'i 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca eski Güvenlik Bakanı emekli General David Munguia Payes'e de benzer suçlamadan 18 yıl hapis cezası verdi.

Payes, duruşma sonundaki açıklamasında, birçok usulsüzlüğün olduğunu kabul ettiğini ancak kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbir yasal dayanağının olmadığını savundu.

Çete liderlerinin anlaşma karşılığında cezaevlerinde partiler düzenlediği ve yasa dışı olaylara karıştığı öne sürüldü.

Ülkede 2009-2014 yılları arasında görev yapan 64 yaşındaki Funes, 2019'da ülkesine iade edilmemek için Nikaragua vatandaşlığına geçmişti.

2009-2014 yılları arasında El Salvador'da devlet başkanlığı görevini yürüten Funes, zimmete para geçirme, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanmıştı. Funes, hakkında 4 farklı suçtan arama kararı bulunuyor.

Sıradaki Haber
Isparta'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:34
Tunceli'de aşırı yağış nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
08:49
Çinli bilim insanından koronavirüs mesajı: Laboratuvar sızıntısını göz ardı etmeyin
08:22
Kanada'da orman yangını: Acil durum ilan edildi
08:10
TBMM'de 28. dönem milyonları ilgilendiren ekonomi yasalarıyla başlayacak
08:15
'Casus' balina bu sefer İsveç kıyılarında görüldü
07:56
Pompei'deki kazılarda 3 kişinin kalıntıları bulundu
Meteoroloji'den 20 ile sarı uyarı: Su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den 20 ile sarı uyarı: Su baskınlarına dikkat
FOTO FOKUS
İstanbul'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
İstanbul'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ