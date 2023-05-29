Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İlçeye bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, İ.O yönetimindeki otomobil ile Ü.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 6 kişi ile Ü.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 7 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentte bulunan farklı hastanelere kaldırdı.
Kazada hasar gören iki otomobil çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.