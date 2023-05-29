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Güncel
İHA 29.05.2023 22:49

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]

İlçeye bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, İ.O yönetimindeki otomobil ile Ü.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 6 kişi ile Ü.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 7 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentte bulunan farklı hastanelere kaldırdı.

Kazada hasar gören iki otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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