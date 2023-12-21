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Dünya
AA 21.12.2023 00:18

Cape Town'da yangın nedeniyle bazı yerleşim yerleri tahliye edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehri güneyindeki dağlık alanda çıkan yangının ardından bölgedeki bazı yerleşim yerleri tahliye edildi.

Cape Town'da yangın nedeniyle bazı yerleşim yerleri tahliye edildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Simon's Town bölgesinde 19 Aralık'ta çıkan yangının çevreye yayılmasının ardındanSimonskloof ve Harbour Heights bölgelerinde yaşayanlar tahliye edildi.

Yaklaşık 300 itfaiye erininin müdahale ettiği yangında 5 itfaiyeci yaralandı. Yaralananlardan 2'si hastaneye kaldırıldı.

Cape Town Acil Servis Sözcüsü Jermaine Carelse, basına yaptığı açıklamada, yangında Güney Afrika donanma üssüne ait bir binanın hasar aldığı bilgisi paylaşıldı.

İtfaiyecilerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

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