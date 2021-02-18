Ekvador'un Guayas kentinde stadyum önünde canlı yayın yapan muhabir, karşılaşma öncesi son detayları anlatıyordu. Bir anda silahlı bir kişi geldi, muhabiri ve kameramanı silah zoruyla gasbetti.

Motosikletle kaçtı

Cep telefonlarını alan gaspçı, kendisini bekleyen arkadaşının motosikletine binip kayıplara karıştı. O anlar kameraman tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis her yerde gaspçıyı arıyor.

Arijantin'de de benzer bir olay yaşandı

Geçen Ekim ayında Arijantin'de de benzer bir olay yaşandı. Sarandi kentinde canlı yayın hazırlıkları yapan muhabir kapkaça uğradı. Yoldan geçen kapkaççı, muhabirin elindeki telefonu kaparak kayıplara karıştı.