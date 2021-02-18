Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 21:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Canlı yayında muhabir ve kameramanı gasbettiler
Ekvador'da canlı yayın yapan muhabir ve kameraman, yayın sırasında silah zoruyla gasbedildi. O anlar kameraya yansıdı.
Ekvador'un Guayas kentinde stadyum önünde canlı yayın yapan muhabir, karşılaşma öncesi son detayları anlatıyordu. Bir anda silahlı bir kişi geldi, muhabiri ve kameramanı silah zoruyla gasbetti.
Motosikletle kaçtı
Cep telefonlarını alan gaspçı, kendisini bekleyen arkadaşının motosikletine binip kayıplara karıştı. O anlar kameraman tarafından saniye saniye kayda alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis her yerde gaspçıyı arıyor.
Arijantin'de de benzer bir olay yaşandı
Geçen Ekim ayında Arijantin'de de benzer bir olay yaşandı. Sarandi kentinde canlı yayın hazırlıkları yapan muhabir kapkaça uğradı. Yoldan geçen kapkaççı, muhabirin elindeki telefonu kaparak kayıplara karıştı.
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