Cammu Keşmir yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kamu kurumları için geniş bant internet servislerinin ve 5 bölgedeki düşük hızlı 2G mobil bağlantının kısmi olarak hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, temel hizmetler, hastaneler, devlet daireleri, bankacılık, oteller, tur ve seyahat kuruluşları ile ilgili web sitelerine erişimin açılacağı kaydedildi.

Cammu, Samba, Kathua, Udhampur ve Reasi bölgelerinde 2G mobil internet servislerine erişime izin verileceği belirtilen açıklamada, kullanıcıların sadece bankacılık hizmetleri ile yönetim tarafından belirlenen "beyaz listedeki" devlet sitelerine erişim sağlayabileceği vurgulandı.

400 kiosk kurulacak

Yönetim, acil durumlarda kullanılabilmesi için bölgeye 400 adet kiosk (Kamusal alanlarda internete erişim sağlanabilen dokunmatik ekrana sahip bilgisayar) kurulacağını belirtti.

İnternet üzerindeki kısıtlamalar, kısmi olarak öncelikle Srinagar'ın da içerisinde bulunduğu Merkezi Keşmir'de, 2'şer gün arayla Kuzey Keşmir (Kupwara, Bandipora ve Baramulla) ve Güney Keşmir'de (Pulwama, Kulgam, Shopian, Anantnag) kaldırılacak.

Öte yandan, sosyal ağ siteleri üzerindeki kısıtlamalar devam edecek.

Cammu Keşmir'in statüsü

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı.

Kaynak: AA