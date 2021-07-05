Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cambridge Düşesi Kate Middleton karantinaya girdi
İngiltere'de Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın, COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle teması olduğu için kendisini 10 gün karantinaya aldığı açıklandı.
Kensington Sarayından yapılan açıklamada, COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle teması olduğu için kendisini evinde tecrit eden Kate Middleton'ın, herhangi bir semptomu olmadığı ancak ilgili tüm hükümet yönergelerini takip ettiği belirtildi.
Evinde 10 gün karantinada kalacak olan Middleton'ın son halka açık etkinliğinin geçen cuma günü Wimbledon ziyareti olduğu biliniyor.
Cambridge Düşesi, daha önce 2 doz COVID-19 aşısını yaptırmıştı.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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