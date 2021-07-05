Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti, yaptığı açıklamada, bu sabah düzenlenen baskını kınadığını açıkladı.

İsrail operasyon gücü ve hapishaneye bağlı güvenlik birimi eşliğinde 21 numaralı koğuşa baskın düzenlendiği belirtilerek, Filistinli esirlere saldırıda bulunulduğu ve eşyalarının tahrip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 21 numaralı koğuşta 120 Filistinli tutuklu bulunduğuna dikkat çekilerek, operasyonun ardından tutukluların 18'inci koğuşa nakledildiği vurgulandı.

Ofer Hapishanesi'nde yaşananların sorumlusu olarak işgal güçlerini gösteren Esirler Heyeti, uluslararası örgütlere İsrail'in dizginlenmesi için acil müdahale etmeleri çağrısı yaptı.

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti, 2019'daki Nakab Hapishanesi'ne düzenlenen baskına ilişkin Haaretz gazetesinde yayınlanan görüntüleri hatırlatarak yaptığı açıklamada, "Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinlilerin sürekli tekrar eden sistematik bir baskıya maruz kaldığını" vurguladı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 180'i çocuk, 39'u kadın ve 365'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.