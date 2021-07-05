Karadağ Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın 200 bin dozluk aşı yardımı başkent Podgorica'daki havalimanında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından ülke yetkililerine teslim edildi.

Karadağ Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic, Macaristan'ın aşı yardımının tam zamanında geldiğini ifade ederek gelen aşılarla ülkedeki kitlesel aşılamanın süreceğini belirtti.

Vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunan Bojovic, bu şekilde salgını daha hızlı yeneceklerini kaydetti.

Szijjarto, sabah saatlerinde de Bosna Hersek'e gelerek ülkesinin 200 bin dozluk aşı yardımını yetkililere teslim etmişti.