Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 13:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çamaşır kurutma makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu
İspanya'da bir çamaşırhanedeki gaz ısıtmalı çamaşır kurutma makinesi patladı. Elinde çantayla çamaşırhaneden çıkan kişi, patlamadan saniyelerle kurtuldu.
İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır kurutma makinelerinden birinde patlama meydana geldi.
Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantasıyla çamaşırhaneden çıkan bir kişi patlamadan saniyelerle kurtuldu.
Orada bulunan kişinin çamaşırhaneden çıkmasının ardından makinelerden birinin kapağı açılmasıyla birkaç giysi yere düşüyor ve ardından patlama meydana geliyor.
Etiketler: İspanya
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