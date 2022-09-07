Eyalette elektrik şebekesini işleten California Bağımsız Sistem Operatörü (ISO) Başkanı Elliot Mainzer, sıcak hava dalgasının en yoğun aşamasına girdiğini ve elektrik kesintilerinin muhtemel olduğunu belirtti.

Mainzer, hane ve işletmelerde güç tasarrufu yapılmasının "kesinlikle gerekli" olduğunu vurguladı.

ISO, özellikle öğleden sonra geç saatlerde ve akşamın erken saatlerinde elektrik sarfiyatının sınırlandırılması çağrısında bulundu.

Ulusal Hava Servisi, California'nın iç kesimlerinde hava sıcaklığının 37,7 ila 46,1 derece arasında değişebileceğine dikkat çekmişti.

Öte yandan, California Valilik Ofisi'nin bugün yaptığı açıklamada, gece elektrik kesintisinin önüne geçildiği ancak söz konusu sürecin henüz atlatılmadığı vurgulandı.