Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 06:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kaçırılan 15 çocuk kurtarıldı
[Fotograf: Reuters]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde kaçırılan 15 çocuk, operasyonla kurtarıldı.
Rivers Eyaleti Emniyet Müdürü Friday Eboka, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Port Harcourt kentinde 2 çocuğun kaybolması üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.
Eboka, operasyonda 15 çocuğun kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirten Eboka, operasyonun sürdüğünü kaydetti.
Çocukların ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi verilmedi.
Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye amaçlı bu tür vakalara sıkça rastlanıyor.
Ülkede, artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.
Etiketler: Nijerya
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