Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 06:32Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Pakistan'da muson etkisi: Mohenjo-daro'da 4 bin 500 yıllık duvarlar çöktü
Pakistan'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle, Dünya Mirası Listesi'ndeki Mohenjo-daro'da bulunan 4 bin 500 yıllık duvarların bir kısmı çöktü.
Pakistan'ın Sind eyaletinin güneyinde, İndus Nehri yakınlarında yer alan Mohenjo-daro kalıntıları muson yağmurlarından etkilendi.
Alanın sorumlusu Ahsan Abbasi, rekor seviyedeki yağışların etkisine dikkat çekerek, "Muson yağmurları nedeniyle, neredeyse 5 bin yıl önce inşa edilen birkaç büyük duvar yıkıldı." ifadesini kullandı.
Abbasi, arkeologların eşliğinde onarım çalışmalarına başlandığını belirtti; zararın maddi boyutuna ilişkin detay vermedi.
[Fotoğraf: AP]
Mohenjo-daro kalıntıları, Güney Asya'daki en iyi korunmuş kalıntılar arasında gösteriliyor ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.
Kalıntılar, 1922 yılında keşfedilmişti.
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