ABD'de koronavirüs nedeniyle bir eyalette sokağa çıkma yasağı, 4 eyalette ise halka evlerinde kalma talimatı verildi. Salgının en sert vurduğu New York ve batı kıyısındaki California'da halk marketlere akın etti.

Trump yönetiminin "stoklar iyi durumda" açıklamasına karşın, salgının birkaç ay sürebileceği endişesini taşıyanlar, toptan satış yapan marketler önünde kuyruk oluşturdu.

"Sosyal mesafe korunmalı"

Başkent Washington dahil birçok eyalette restoran ve kafelerin kapatılmasına, paket servise geçilmesine karar verildi. Restoran ve kafelerin bazıları mart sonu, bazıları da nisan ortasına kadar kapalı olacaklarını belirten yazılar astı.

Uyarılarda koronavirüs salgını nedeniyle restoranların kapalı olduğu ama paket servisin devam ettiği belirtildi.

ABD'li yetkililer sosyal mesafenin birkaç ay daha korunması gerektiği, aksi taktirde salgının kontrolden çıkacağı uyarısında bulunuyor.

Haber: Tuna Şanlı

Kamera: Ali Çilesizoğlu