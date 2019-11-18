Dünya
California'da bahçe partisine silahlı saldırı: 4 ölü18 Kasım 2019 Pazartesi 11:54 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 12:00
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AP]
Olay California'nın Fresno kentinde yaşandı.
Bir evin arka bahçesinde düzenlenen futbol maçı partisine silahlı saldırı düzenlendi.
10 kişinin vurulduğu saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Evde parti sırasında 35 kişi olduğu, öldürülenlerin ise 25 ila 30 yaşlarında olduğu açıklandı.
Yerel medyada çıkan haberlere göre polis saldırganı yakalayamadı.
Kaynak: AP
Etiketler: California bahçe partisi saldırı