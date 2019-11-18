Dünya
Afganistan'da askeri eğitim kampına saldırı18 Kasım 2019 Pazartesi 09:30 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 09:32
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 19. bölgesinde bulunan askeri eğitim kampına kimliği bilinmeyen kişiler tarafından 2 el bombası atıldığını söyledi.
Saldırıda 4 asker ile 1 sivilin yaralandığını ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Kabil el bombası bombalı saldırı Afganistan