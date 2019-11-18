Dünya

Afganistan'da askeri eğitim kampına saldırı

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:30 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 09:32

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.