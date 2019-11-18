Dünya
Mısır'da yüksek gerilim direği devrildi: 4 ölü18 Kasım 2019 Pazartesi 05:14 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 05:20
Mısır'da yüksek gerilim hattı direği devrildi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dehşet verici olay Mısır'ın Nil Nehri üzerindeki El Varrak Adası'nda meydana geldi.
Yetkililer, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yüksek gerilim hattı direğinin devrilme sebebi henüz bilinmezken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: mısır yüksek gerilim direği El Varrak Adası