Dünya
Hindistan'da otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 14 kişi öldü18 Kasım 2019 Pazartesi 10:12 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 10:17
Hindistan'ın Racastan eyaletinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Bikaner bölgesinde bir kamyon ile otobüs çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 18 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Racastan eyaleti Başbakanı Aşok Gehlot, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, kaza sebebiyle üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Kaynak: AA