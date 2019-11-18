Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Bikaner bölgesinde bir kamyon ile otobüs çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 18 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Racastan eyaleti Başbakanı Aşok Gehlot, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, kaza sebebiyle üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: AA