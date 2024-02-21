Duman 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.02.2024 10:24

CAIR ABD’nin Gazze’de ateşkesi veto etmesini kınadı

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Cezayir'in sunduğu Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesini kınadı.

CAIR ABD’nin Gazze’de ateşkesi veto etmesini kınadı
[Fotograf: Reuters]

ABD’deki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) Başkanı Nihad Awad, yaptığı açıklamada, "(ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin, Gazze soykırımına verdiği destekle ilgili duygularımızı tarif edecek kelimeler tükeniyor." ifadesini kullandı.

ABD: Gazze'de kalıcı ateşkes için doğru zaman değil
ABD: Gazze'de kalıcı ateşkes için doğru zaman değil

Awad, ABD'nin "utanç verici" olan son vetosunu kınadıklarını vurgulayarak, "Başkan Biden, Binyamin Netanyahu'nun avukatı gibi davranmayı bırakıp, ABD başkanı gibi davranmaya başlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığına inanmıyor
ABD, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığına inanmıyor

ABD halkını, Biden hükümetinin "İsrail'in savaş suçlarına desteğine karşı çıkmaya" çağıran Awad, "Amerikan halkı, Beyaz Saray ve seçilmiş yetkilileriyle temasa geçerek ateşkes, adil ve kalıcı barışın yanı sıra insani yardıma erişim taleplerini iletmelidir." ifadesini kullandı.

Cezayir'in karar tasarısı

Cezayir tarafından sunulan karar tasarısında, Gazze'de acil insani ateşkes sağlanması talep ediliyordu.

Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı tasarıda, aynı zamanda Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılıyordu.

ABD'den Gazze'de ateşkese yine veto
ABD'den Gazze'de ateşkese yine veto

Karar tasarısında, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılırken, Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım sağlanması gerektiği vurgulanıyordu.

Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarına da atıfta bulunuluyordu.

BMGK üyesi 15 ülkeden 13'ünün "evet" oyu verdiği tasarıyı, ABD daimi üye olarak sahip olduğu veto yetkisini kullanarak reddederken, İngiltere "çekimser" kaldı.

ABD, daha önce de ateşkes çağrılarını veto etti

ABD, daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acil insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
İspanyol çiftçiler traktörleriyle yol kapatma eylemlerini başkent Madrid'e taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar
11:24
Marmara'da batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
11:19
Türk devletlerinin enerjisi ve Avrupa'nın ilgisi: Azerbaycan
11:16
Bölgesel kalkınma projeleriyle şehirler cazibe merkezi haline getirilecek
11:12
Ağız ve diş sağlığı hastanesi kuruluyor
11:09
İstanbul havalimanları ocak ayında yolcu sayısını yüzde 8 artırdı
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları gün geçtikçe sarılıyor
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları gün geçtikçe sarılıyor
FOTO FOKUS
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ