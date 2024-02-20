ABD: Gazze'de kalıcı ateşkes için doğru zaman değil

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi olarak düzenlediği basın brifinginde Gazze ve Refah'taki son durumu değerlendirdi.

Kirby, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan son oylamada neden Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını reddettiğini ve kendi tasarılarının içeriğini gazetecilere aktardı.

ABD yönetimi olarak Gazze'de henüz kalıcı ateşkesin zamanının geldiğine inanmadıklarını kaydeden Kirby, "Genel bir ateşkesin, yani kalıcı bir ateşkesin doğru zamanının geldiğine inanmıyoruz, ki böyle bir şey Hamas'ın (Gazze'de) kontrolünün devamını sağlar." şeklinde konuştu.

Kirby, Hamas'ın elindeki rehineleri bırakması ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılabilmesi için en az 1 hafta olacak ancak 6 haftaya kadar uzatılabilecek geçici bir ateşkesi savunduklarını belirterek, bu seçeneğin daha uygulanabilir olduğuna inandıklarını vurguladı.

BMGK'de yapılan oylamada Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısına hayır oyu veren ABD, daha önce de 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'da Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.

"Refah'a organize bir plan olmadan girilmemeli" mesajı

İsrail ordusunun Refah'a iyi organize edilmiş ve uygulanabilir bir plan olmaksızın saldırmasını onaylamadıklarını, böyle bir eylemin "yıkıcı" sonuçlarının olacağını kaydeden Kirby, ABD yönetimi olarak bu konudaki hassasiyetlerini İsrail tarafına birçok defa ilettiklerini söyledi.

Kirby, İsrail'in Hamas üyelerinin peşinden gitmeye "hakkı olduğunu", ancak bölgedeki masum sivilleri korumak noktasında da sorumluluğu olduğunu ifade etti.

İsrail ile ilgili haberlerinden dolayı hedef alınan Washington Post muhabiri

Öte yandan Kirby, Gazze ile ilgili İsrail'e yönelik eleştirel tonla sosyal medya paylaşımları yapan ve haberler geçen Washington Post muhabiri Louisa Loveluck'ın Washington merkezli bir İsrail lobi firması tarafından hedef alındığına yönelik haberler hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Kirby, basın özgürlüğünü önemsediklerini ve kimsenin haberlerinden dolayısı hedef alınmaması gerektiğini, ancak Washington Post muhabiriyle ilgili konuyu bilmediğini ifade etti.