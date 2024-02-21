İspanyol çiftçiler traktörleriyle yol kapatma eylemlerini başkent Madrid'e taşıdı

Tarım sektörünü temsil eden üç büyük sendika Asaja, COAG ve UPA'nın çağrılarıyla ülkenin dört bir yanından traktörleriyle yola çıkan çiftçiler Madrid'e beş ana yoldan giriş yaptı.

Yaklaşık 500 traktör ile başkent caddelerinde dolaşmaya başlayan ve trafiği yavaşlatan çiftçilerin eylemlerine destek için 5 bin kadar çiftçi de otobüs veya trenle Madrid'e geldi.

Çiftçiler, öğle saatlerinde kent merkezindeki Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı binası önünde buluşarak geniş katılımlı eylem yapacak.

Öte yandan çiftçilerin protestolarına destek veren ve sorunlarını çözmek için çalıştıklarını vurgulayan Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası'nda bazı değişiklikleri içeren önerilerini bugün Brüksel'de mevkidaşlarına sunacak.

Planas, dün Senato'da yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki çiftçilere yardım edilmesi, ortak tarım politikalarında bazı esneklikler getirilmesi veya bazı maddelerin geçici olarak askıya alınması konularını Brüksel ile müzakere ediyoruz." demişti.

Sendikaların temsilcileri ile şimdiye kadar bir kez görüşen Bakan Planas, gıda zincirindeki ihlallerin denetimini güçlendirmek için devlete ait bir "Gıda Bilgi ve Kontrol Ajansı" kurulmasının da aralarında olduğu 18 önlem maddesi uygulama sözü vermişti.

Hükümetin vaatlerinin, kendi talepleriyle büyük ölçüde örtüştüğünü açıklayan çiftçiler, buna rağmen eylemlerini sonlandırmak için somut adım bekliyor.

Çiftçiler, "AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini, çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini" talep ediyor.

İspanya genelinde 6 Şubat'tan bu yana eylemler yapan çiftçilerin protestolarında resmi rakamlara göre 51 kişi gözaltına alındı.