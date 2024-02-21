Duman 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.02.2024 09:52

İspanyol çiftçiler traktörleriyle yol kapatma eylemlerini başkent Madrid'e taşıdı

İspanya'da 6 Şubat'tan bu yana protestolarını sürdüren ve hükümetin sunduğu 18 maddelik önlem paketinde somut adımlar atılmasını isteyen çiftçiler, traktörleriyle başkent Madrid'e girdi.

İspanyol çiftçiler traktörleriyle yol kapatma eylemlerini başkent Madrid'e taşıdı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Tarım sektörünü temsil eden üç büyük sendika Asaja, COAG ve UPA'nın çağrılarıyla ülkenin dört bir yanından traktörleriyle yola çıkan çiftçiler Madrid'e beş ana yoldan giriş yaptı.

Yaklaşık 500 traktör ile başkent caddelerinde dolaşmaya başlayan ve trafiği yavaşlatan çiftçilerin eylemlerine destek için 5 bin kadar çiftçi de otobüs veya trenle Madrid'e geldi.

Çiftçiler, öğle saatlerinde kent merkezindeki Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı binası önünde buluşarak geniş katılımlı eylem yapacak.

Öte yandan çiftçilerin protestolarına destek veren ve sorunlarını çözmek için çalıştıklarını vurgulayan Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası'nda bazı değişiklikleri içeren önerilerini bugün Brüksel'de mevkidaşlarına sunacak.

Planas, dün Senato'da yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki çiftçilere yardım edilmesi, ortak tarım politikalarında bazı esneklikler getirilmesi veya bazı maddelerin geçici olarak askıya alınması konularını Brüksel ile müzakere ediyoruz." demişti.

Sendikaların temsilcileri ile şimdiye kadar bir kez görüşen Bakan Planas, gıda zincirindeki ihlallerin denetimini güçlendirmek için devlete ait bir "Gıda Bilgi ve Kontrol Ajansı" kurulmasının da aralarında olduğu 18 önlem maddesi uygulama sözü vermişti.

Hükümetin vaatlerinin, kendi talepleriyle büyük ölçüde örtüştüğünü açıklayan çiftçiler, buna rağmen eylemlerini sonlandırmak için somut adım bekliyor.

Çiftçiler, "AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini, çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini" talep ediyor.

İspanya genelinde 6 Şubat'tan bu yana eylemler yapan çiftçilerin protestolarında resmi rakamlara göre 51 kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Trump, Biden'ın televizyonda seçim tartışması yapmayacağını öne sürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar
11:24
Marmara'da batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
11:19
Türk devletlerinin enerjisi ve Avrupa'nın ilgisi: Azerbaycan
11:16
Bölgesel kalkınma projeleriyle şehirler cazibe merkezi haline getirilecek
11:12
Ağız ve diş sağlığı hastanesi kuruluyor
11:09
İstanbul havalimanları ocak ayında yolcu sayısını yüzde 8 artırdı
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları gün geçtikçe sarılıyor
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları gün geçtikçe sarılıyor
FOTO FOKUS
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ