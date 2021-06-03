Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çad'dan Fransa'ya giden Air France uçağına bomba ihbarı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Fransa'ya Çad'dan giden Air France uçağı, bomba ihbarı nedeniyle aranıyor. Fransa basını, bomba ihbarını kaptan pilotun yaptığını yazdı.
Fransa İçişleri Bakanlığı, Çad’ın başkenti Encemine’den kalkarak yerel saatle 16.01’de Paris’e inen AF865 sayılı uçakta bomba bulunduğu şüphesiyle bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulduğunu açıkladı.
Açıklamaya göre, uçak Charles de Gaulle Havalimanı'na sorunsuz indi ve yolcular aranarak uçak boşaltıldı.
İhbarı kaptan pilot yaptı
Fransız basını, bomba ihbarını, uçuş esnasında uçakta bomba olduğuna ve Cezayir’e iniş yapmasına dair bir çağrı alan kaptan pilotun yaptığını yazdı.
Uçağa Charles de Gaulle Havalimanı'na inene kadar, Fransa'nın kuzeyindeki Saint-Dizier üssünden havalanan savaş jetleri eşlik ett.
Etiketler: Fransa
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