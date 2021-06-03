Fransa İçişleri Bakanlığı, Çad’ın başkenti Encemine’den kalkarak yerel saatle 16.01’de Paris’e inen AF865 sayılı uçakta bomba bulunduğu şüphesiyle bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, uçak Charles de Gaulle Havalimanı'na sorunsuz indi ve yolcular aranarak uçak boşaltıldı.

İhbarı kaptan pilot yaptı

Fransız basını, bomba ihbarını, uçuş esnasında uçakta bomba olduğuna ve Cezayir’e iniş yapmasına dair bir çağrı alan kaptan pilotun yaptığını yazdı.

Uçağa Charles de Gaulle Havalimanı'na inene kadar, Fransa'nın kuzeyindeki Saint-Dizier üssünden havalanan savaş jetleri eşlik ett.