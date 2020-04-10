Çad Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 3 bin 200 tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılacağı belirtildi. İnsanlığa karşı suç işleyenlerle ve terör eylemlerinde bulunanların aftan muaf olduğu vurgulandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, daha önce salgında hapishanelerde yaşanabilecek muhtemel sonuçlardan kaçınmak için af seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirmişti.

Bachelet, özellikle yaşlı ve risk grubunda olan mahkum ve tutukluların serbest bırakılmaları için çalışmaların ivedilikle yapılmasını tavsiye etmişti.

Çad'da COVID-19 vaka sayısı 11 olarak açıklanmıştı.