Aile hekimleri sendikası MG France'ın 2 binden fazla aile hekimi üzerinden yaptığı araştırmada, COVID-19 vaka sayısının resmi rakamlardan çok daha yüksek olabileceği belirtildi.

Araştırmada, ülke genelindeki aile hekimlerinin 17 Mart-3 Nisan tarihlerinde 56 bin 154 kişiye COVID-19 teşhisi koyduğu kaydedildi.

Bu kişilerin, test öncesinde virüsü birçok kişiye bulaştırmış olabileceğine işaret edilen araştırmada, belirti göstermeyen vakalar da hesaba katıldığında ülke çapında 1,6 milyon kişinin COVID-19'a yakalanmış olabileceği belirtildi.

MG France Başkanı Jacques Battistoni ise, bu rakamın ülke nüfusuna oranla düşük olduğunu savundu.

Fransa'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a, vaka sayısı ise 117 bin 749'a yükselmişti.