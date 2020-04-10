Fransa'da vaka sayısı 1,6 milyonu bulabilir
Fransa'da yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan kişi sayısının 1,6 milyon olabileceğini ortaya koydu.
Aile hekimleri sendikası MG France'ın 2 binden fazla aile hekimi üzerinden yaptığı araştırmada, COVID-19 vaka sayısının resmi rakamlardan çok daha yüksek olabileceği belirtildi.
Araştırmada, ülke genelindeki aile hekimlerinin 17 Mart-3 Nisan tarihlerinde 56 bin 154 kişiye COVID-19 teşhisi koyduğu kaydedildi.
Bu kişilerin, test öncesinde virüsü birçok kişiye bulaştırmış olabileceğine işaret edilen araştırmada, belirti göstermeyen vakalar da hesaba katıldığında ülke çapında 1,6 milyon kişinin COVID-19'a yakalanmış olabileceği belirtildi.
MG France Başkanı Jacques Battistoni ise, bu rakamın ülke nüfusuna oranla düşük olduğunu savundu.
Fransa'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a, vaka sayısı ise 117 bin 749'a yükselmişti.
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