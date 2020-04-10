Haber Giriş: Kaynak: AA
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'ye dayanışma övgüsü
[Fotoğraf: AA]
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, "Türkiye’nin COVID-19 konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı" dedi.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (COVID-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum" dedi.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'nun açıklamarı şu şekilde:
"Türkiye’nin COVID-19 konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (COVID-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum"
Etiketler: son dakika Dünya Sağlık Örgütü DSÖSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 20:06
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