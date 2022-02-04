Vali Abbott yaptığı açıklamada, buz fırtınasının Dallas da dahil olmak üzere 17 ilçede ciddi maddi hasar, yaralanma veya can kaybı tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Abbott, eyalet hükümetinin mevcut tüm kaynakları ile bu felaketle başa çıkmak için makul ölçüde gerekli olan siyasi alt bölümlerin kullanılmasına izin verdi.

Fırtına Teksas ve diğer eyaletlerde elektrik kesintilerine yol açtı ve ABD genelinde 350 bin ev ve işyeri elektrik alamadı.

Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na gidiş-dönüş bun 400'den fazla uçuş da iptal edildi ve fırtına nedeniyle 156 uçuş daha ertelendi.

Ülke genelinde ise 3 bin 600'den fazla uçuş iptal edildi.

Geçen yıl Teksas, 4 buçuk milyondan fazla evi elektriksiz bırakan, büyük su, yiyecek ve tedarik sıkıntısı yaratan ve 240'tan fazla ölüme neden olan aşırı bir buz fırtınası felaketi yaşamıştı.