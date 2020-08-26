1918 İspanyol gribini anlattığı Büyük Grip Salgını kitabıyla ABD Başkanlarından George Bush'u da yönlendiren Barry, COVID-19'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1918'deki salgında basının yalan söyleyip sahte haber yaptığını ifade eden Barry, "Avrupa'da hükümetler salgın haberlerine sansür uyguladı. ABD'de otosansür vardı. Eğer insanlar uyarılsaydı hayatlar kurtulurdu. Bu salgında da Çin, Wuhan'dan kötü haber yayılsın istemedi." diye konuştu.

Ölümcül sonuçlara dikkat çekti

John Barry, salgını hafife almanın ölümcül sonuçları olduğunu hatırlattı:

"İspanyol gribinde gelişmiş ülkeler savaştaydı, 2'nci dalgaya kadar durumun ciddiyetini anlayamadılar. Hatta tıp dergilerinde fazla can kaybına yol açmayacağı yazıyordu. Bu, tedbirsizliği; o da ölümcül dalgayı getirdi."

Tedbir vurgusu yaptı

Ünlü yazar, aşı üretilene kadar tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizdi, grip mevsiminin sert geçeceği uyarısında bulundu:

"Virüsü henüz kontrol altına alamadık. Sadece yayılmayı yavaşlattık. Eğer test ve yeterli sayıda temas takibi yapmada başarısız olursak; sosyal mesafe uygulamaz ve maske kullanmazsak son 6 aydaki fedakarlıklarımızla elde ettiğimiz kazanımları kaybederiz."