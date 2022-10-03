Burkina Faso, 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından 9'uncu kez darbeyle sarsıldı.

Darbeyle gelen yönetim darbeyle gitti.

Devrik lider Damiba bildiri yayımladı. Kendini ülkenin yeni lideri ilan eden Yüzbaşı İbrahim Traore'yi aklıselim davranmaya çağırdı. Halka da sükunet ve evlerine dönme çağrısı yaptı.

Ulusal basın üst düzey askerlere istifasını sunan Yarbay Damiba'nın Togo'ya sığındığını duyurdu.

Traore'den destekçilerine "Fransa makamlarını hedef almayın" çağrısı

Darbeci askerler, Damiba'nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürmüştü. Damiba, Fransız üssüne sığındığı iddialarını yalanladı.

Fransa Büyükelçiliği de darbe yanlısı göstericilerin saldırısına uğradı. Göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girmeye çalıştı, binanın giriş kısmını ateşe verdi.

Darbe yanlıları Traore'nin çağrısıyla büyükelçiliğin önünde nöbet tuttu. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Traore, destekçilerine "Fransız makamlarını hedef almayın" çağrısında bulundu. Ülkede durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

8 ayda ikinci darbe

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuş, ülkenin yeni liderinin İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu. Bu, 8 ay içinde ülkede düzenlenen ikinci darbe oldu.