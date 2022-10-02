Bir grup asker, devlet televizyonu RTB’de yüzbaşı İbrahim Traore imzalı bildiriyi okudu.

Bildiride, halka desteği ve mücadeleye olan güveni için teşekkür eden Traore, ülkede durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.

Traore, her şeyin yavaş yavaş düzene gireceğinin altını çizerek, halka normal yaşantılarına dönme çağrısı yaptı.

Burkina Faso’da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, 30 Eylül’de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı açıklanmıştı.

Darbeci askerlerin devrik lider Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba’nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürmesinin ardından, dün akşam darbe yanlısı göstericiler Fransa karşıtı sloganlar atarak Fransız Büyükelçiliğine girmeye çalışmış, elçiliğin önünü ateşe vermişti.

Damiba istifasını, başkent Başkent Vagadugu'daki askeri hava üssünde askeri yetkililere sunmuştu.