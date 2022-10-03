Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda oyların yüzde 54'ü sayıldı.

11 siyasi partiden oluşan muhalefet blokunun desteğini alan Sosyal Demokrat Partinin adayı Beçiroviç oyların yüzde 55'ini aldı.

İzzetbegoviç: Bosna Hersek'in hala en güçlü partisiyiz

Zafer konuşması yapan Beçiroviç, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği ve NATO üyelik süreçlerinde kararlı olmaya devam edeceğini söyledi.

Boşnakların en büyük partisi konumunda bulunan Demokratik Eylem Partisi'nin adayı Bakir İzzetbegoviç ise oyların yüzde 39'unu aldı.

İzzetbegoviç, seçim sonuçlarını kabul etti, "Bosna Hersek'in hala en güçlü partisiyiz" dedi.

Seçime katılım yüzde 50

Merkez Seçim Komisyonu (CIK), seçime katılımın yüzde 50 olduğunu açıkladı.

Bugünkü seçimlere 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katıldı.

Ülkede devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyeleri seçildi.

FBIH'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken, RS'deki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gitti.

Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçilmiş oldu.