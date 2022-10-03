ABD'yi vuran Ian Kasırgası, arkasında büyük yıkım bıraktı.

Florida, Georgia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinde etkili olan kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

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Ülkenin güney kıyılarına ulaşan kategori 4 şiddetindeki kasırga, tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Dalgalar 12 metreye ulaştı

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Kasırga arkasında büyük yıkım bıraktı

Kasırganın sadece Florida eyaletinde neden olduğu hasarın 47 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bazı şirketlerin, sigortalı hasarın 60 milyar dolara çıkabileceğini, toplam hasarın ise 100 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

ABD'nin güney kıyılarında, 800 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğu açıklandı.

Florida eyaletinde Ulusal Hava Muhafızları, enkaz temizleme çalışmalarına başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, federal kaynakların fırtınadan etkilenen bölgelerde kullanılmasını onayladı, yeniden inşa ve arama kurtarma için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Kasırga nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: Reuters]

ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile Pazartesi günü, sel felaketine maruz kalan Porto Rico'yu, Çarşamba günü ise Florida'yı ziyaret edeceğini duyurdu.