Burkina Faso Adalet Bakanı Barthelemy Kere, basına yaptığı açıklamada, 24 Ocak'taki askeri darbenin ardından askıya alınan olağanüstü halin (OHAL) yeniden tüm ülkede tesis edileceğini duyurdu.

Kere, terörle daha etkin mücadeleye olanak verecek OHAL'in uygulanması için yeni bir kararname çıkacağını söyledi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Saldırılar yüzünden 3 bin 683 okul kapatıldı ve 1 milyon 814 bin 283 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.