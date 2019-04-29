Dünya
Burkina Faso’da kiliseye silahlı saldırı: 6 ölü
29 Nisan 2019 Pazartesi 16:02 - Son Güncelleme 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:05
Burkina Faso’da kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Burkina Faso’da yer alan Soum bölgesindeki Silgadji kasabasındaki bir kiliseye, dünkü Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Hükümet sözcüsü, saldırıda biri rahip, biri kilise görevlisi olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: Reuters
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