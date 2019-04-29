Burkina Faso’da yer alan Soum bölgesindeki Silgadji kasabasındaki bir kiliseye, dünkü Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Hükümet sözcüsü, saldırıda biri rahip, biri kilise görevlisi olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: Reuters