Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burkina Faso'da iç göç yüzde 80 arttı
Burkina Faso'da güvenlik sorunu nedeniyle 2019'da 560 bine yakın kişi göç etmek zorunda kalırken, 2020'de bu sayı 1 milyona ulaştı.
İç göç çoğunlukla ülkenin kuzeyine yapıldı. Gıda, giyecek, kalacak yer ve güvenlik sorunu nedeniyle göç edenlerin yüzde 54'ü 15 yaş altı çocuklardan oluştu.
Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.
Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü.
Etiketler: Afrika
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