Kazakistan, bağımsızlığını kazandığından bu yana, ilk kez seçimler Anayasada öngörülen tarihte yapıldı.

Nur Otan Partisi, Ak Jol Partisi, Adal Partisi, Avıl Halk Demokratik Vatansever Partisi ve Kazakistan Halk Partilerinden 90’ı kadın olmak üzere toplam toplam 312 aday parlamentoya girmek için yarıştı.

Seçimlere yaklaşık 400 yabancı gözlemcinin akredite olduğu açıklanırken, seçime katılım oranının yüzde 63,3 olduğu da belirtildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in başkanı olduğu Nur-Otan Partisi, yüzde 71,97 oy alarak ilk sırada yer alıyor.

İkinci sırada yüzde 10,18 oyla Kazakistan Demokratik Partisi Ak Jol yer alırken, onu yüzde 9,03 oyla Kazakistan Halk Partisi takip ediyor.

Avıl Halk Demokratik Partisi yüzde 5,75, Adal Partisi ise yüzde 3,07 oyla son sıraları paylaşarak Parlamento Meclisi'ne girme şansını kaybetti.

Kazakistan saati ile sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 20.00’ye kadar devam etti.

[Fotoğraf: AA]

312 adayın arasından seçilen 107 isim 5 yıl süreyle Kazakistan parlamentosunda görev yapacak.

Yeni dönemdeki siyasi reformların da uygulayıcısı olacak.

Oyunu sabah saatlerinde kullanan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "seçim gününün hem ülke hem de halk için çok özel bir gün olduğunu" söyledi.

Tokayev, “Bu seçimlerin ülkemizin gelişmesini hızlandıracağına inanıyorum” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı ve Nur Otan Partisi Başkanı Nursultan Nazarbayev de oyunu kullandı.

Seçimlerin sıradan bir seçim olmadığını ifade eden Nazarbayev, bu seçimlerin ülkenin geleceğini değiştirecek bir nitelik taşıdığını söyleyerek, “Bir kez daha tüm dünyaya birliğimizi göstermeliyiz” dedi.