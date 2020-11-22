Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore dahil 13 aday cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. Meclisteki 127 koltuk için ise 10 bin 652 aday var.

Ülkede ilk kez yurt dışındaki seçmenler de oy kullanabilecek. Buna göre 22 ülkedeki 23 bin 108 Burkina Faso vatandaşı seçimlerde oy verebilecek.

Bazı bölgelerde güvenlik endişesi var

Seçimleri yerli yabancı 10 bin 400 gözlemci takip ediyor. Ülkedeki güvenlik sıkıntısı nedeniyle 1645 bölge ve köyde sandık kurulmadı.

Burkina Faso'da yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.