Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Sovyet anıtı kaldırılıyor

Sofya Valisi Vyara Todeva, yaptığı açıklamada, Sovyet ordusuna ait anıtın yaklaşık 70 yıl boyunca hiç restore edilmediğini ve figürlerde ciddi çatlaklar oluştuğunu ifade etti.

Todeva, anıtın tamamının sökülmesinin en az bir ay süreceğini ve figürlerin Sofya'daki Sosyalist Sanat Müzesi'ne götürülerek orada sergileneceğini belirtti.

Anıtın kaldırılmasında görev alan işçiler, 45 metre yüksekliğindeki eserin tepesinde otomatik tüfek tutan bir Sovyet askeri, çocuğuyla duran bir kadın ve bir işçiyi gösteren figürleri kaldırdı.

Söz konusu anıtın kaldırılmasını destekleyenler ile karşı çıkanlar arasında olası çatışmaları önlemek üzere bölgeye kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Rusya yanlısı muhalif Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Kornelyiya Ninova, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada, anıtın kaldırılmasının "saçma ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Ninova, ifade özgürlüğünün "ayaklar altına" alındığını belirterek, "Her bir anıt Bulgaristan tarihinin bir parçasıdır. Anıtları yok ederek Bulgaristan'ın tarihini de yok etmiş olursunuz." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise yaptığı açıklamada, anıtın kaldırılmasını "barbarca eylem" olarak nitelendirdi.

Zaharova, "Ortak geçmişimize ait anıtın yıkılmasını, Sofya'nın, ikili ilişkilerde zaten çıkmazda olan durumu daha da kötüleştiren bir başka düşmanca adımı olarak görüyoruz. Bulgaristan bir kez daha tarihin yanlış tarafını seçiyor." ifadelerini kullandı.