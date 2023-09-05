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Dünya
İHA 05.09.2023 19:05

Bulgaristan’ı sel vurdu: 2 ölü

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kenti şiddetli yağışların ardından sular altında kalırken, Tsarevo kasabasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısının bazı kesimlerinde bugün şiddetli yağış etkili oldu.

Ülkenin doğusundaki Burgaz kentine bağlı Tsarevo kasabasında yağışların yol açtığı sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken bölgede acil durum ilan edildi.

Tsarevo Belediye Başkanı Georgi Lapchev yerel bir kanala yaptığı açıklamada, “Durum çok ciddi. Tsarevo’da 2 kişinin ölümünü doğruladık” dedi.

Sular altında kalan yerleşim yerlerinde 60 kişinin tahliye edildiği bildirilirken kasabada yağışların 5 gün boyunca etkili olacağı belirtildi.

Bina ve otellerde su baskınları yaşandığı, köprü ve yolların altyapısında ise büyük hasarlar meydana geldiği kaydedildi.

Kıyı kesimlerde yol ve araçlar sular altında kalırken, Varvara-Burgaz yolunun bir bölümünün su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bulgaristan Meteoroloji Bürosu tarafından kentte görülmesi beklenen şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltilirken bazı bölgeler için ise sarıya yükseltildi.

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