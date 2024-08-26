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Dünya
AA 26.08.2024 11:24

Bulgaristan'da son 3 yıldaki 7'nci erken genel seçim 27 Ekim'de yapılacak

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, siyasi istikrarsızlığın devam ettiği ülkede son 3 yıldaki yedinci erken genel seçimin 27 Ekim’de düzenleneceğini bildirdi.

Bulgaristan'da son 3 yıldaki 7'nci erken genel seçim 27 Ekim'de yapılacak

Radev, erken seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümeti kurmakla görevlendirdiği Başbakan adayı Dimitar Glavçev’i kabul etti. Başbakan adayı Dimitar Glavçev, biri başbakan yardımcısı toplam 19 bakandan oluşturduğu geçici kabine listesini Cumhurbaşkanı Radev’e sundu.

Cumhurbaşkanı Radev, bakanların yemin edebilmeleri için listeyi yarın Parlamento'ya sevk edeceğini, yeni erken genel seçimlerin 27 Ekim’de yapılması için kararname imzalayacağını söyledi.

Radev, "Yeni geçici hükümetten erken genel seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde geçmesi için gerekli organizasyonu yapmasını bekliyorum" dedi.

Ülkeyi 139 gündür yöneten eski geçici hükümetin de Başbakanı olan Glavçev, yeni kabine listesinde bazı bakanları değiştirdi. Daha önce hem başbakan hem de dışişleri bakanı olan Glavçev, yeni kabinde Dışişleri Bakanlığı'nı diplomat İvan Kondov’a teslim etti.

Glavçev, eski İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov’un yerine de Emniyet Genel Müdürü Atanas İlkov’un geçmesi teklifinde bulundu. Cumhurbaşkanı Radev, Kalin Stoyanov’un “siyasette gerginlik yarattığı” gerekçesiyle yeni hükümette yer almasına karşı çıkmıştı.

Tatilde olan milletvekilleri, yeni bakanların yemin töreni için yarın Parlamento'nun olağanüstü oturumu için bir araya gelecek.

Ülkede 3 yılı aşkın süredir devam eden siyasi istikrarsızlık nedeniyle Bulgaristanlı seçmenler, 27 Ekim’de 7’nci kez sandık başına gidecek. Son erken seçime katılım oranı yüzde 34 düzeyinde kalmıştı. Yeni seçimde bu oranın daha da düşmesi bekleniyor.

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