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Dünya
TRT Haber 26.08.2024 11:03

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi eğitime başlıyor

Türkiye–Azerbaycan Üniversitesi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde eğitime başlıyor. İlk yıl Bilgisayar, Endüstri ve Gıda Mühendisliği bölümlerinde eğitim verecek olan üniversiteye 87 öğrenci kayıt yaptırdı. Mezun olanlar, bölümlerine göre, ODTÜ, İTÜ veya Hacettepe Üniversiteleri'nin diplomasına sahip olacak.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi eğitime başlıyor
[Fotoğraf: Depo Photos Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in öncülüğünde Bakü'de kuruldu.

2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim faaliyetine başlıyor.

Üniversitede ilk yıl üç bölümde 87 öğrenci öğrenim görecek. İlk yıl öğrenciler bilgisayar, endüstri ve gıda mühendisliği bölümlerinde eğitim alacak.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi bir “çatı üniversite” görevi üstlenecek. Türkiye’nin önde gelen büyük üniversitelerinin programları müfredatta olacak.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ndeki Bilgisayar Mühendisliği alanında ODTÜ, Endüstri Mühendisliği alanında İTÜ, Gıda Mühendisliği alanında Hacettepe Üniversitesi'nin eğitim programları esas alınacak.

Mezunlar, öğrenim gördükleri bölüme göre ODTÜ, İTÜ veya Hacettepe Üniversiteleri'nin diplomasına sahip olacak.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı 19 Şubat 2024'te Ankara'da, Erdoğan ile Aliyev'in katılımıyla imzalanmıştı. 

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Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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