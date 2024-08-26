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Dünya
TRT Haber 26.08.2024 10:46

Gazze'de ateşkes için sonuç çıkmadı

Katil İsrail 10 ayı aşkın süredir Gazze'de soykırım suçu işlerken, Mısır'ın başkenti Kahire'deki ateşkes görüşmelerinden yine sonuç çıkmadığı bildirildi. Kaynaklara göre uzlaşamamanın nedeni İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek istemesi ve Gazze'den çekilmeyi reddetmesi...

Gazze'de ateşkes için sonuç çıkmadı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden İsrail katliamlarının son bulması için başlatılan ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

İngiliz Haber Ajansı Reuters, iki Mısırlı yetkiliyi kaynak göstererek, Kahire'deki müzakerelerden uzlaşma sağlanamadığını bildirdi.

Anadolu Ajansı ise bir Hamas yetkilisine dayandırdığı haberinde İsrail'in "kalıcı işgali" hedeflediğini ve bu nedenle ateşkesin sağlanamadığını kaydetti.

Hamas yetkilisi, Hamas'ın BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı olduğunu belirtirken, Kahire'de kendilerine sunulan teklifin kalıcı ateşkesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini kapsamadığını ifade etti.

İsrail işgalinde kalıcı olmayı amaçlıyor

İsrail'in Mısır sınırındaki, Philadelphia Koridoru olarak bilinen hattaki işgalinde kalıcı olmayı amaçladığı vurgulandı.

İsrail Devlet Televizyonu KAN da İsrail'in müzakere heyetinin Kahire'den ayrıldığını bildirdi.

KAN, İsrail heyetinin müzakerelerde yeterli yetkisi olmadığını, bu nedenle Philadelphia Koridoru'nda anlaşmaya varılamadığını yazdı.

İsrail'de ve uluslararası kamuoyunda Binyamin Netanyahu, siyasi nedenlerle Hamas ile anlaşma yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu Hükümeti 40 binden fazla Filistinliyi öldürdükleri Gazze'de, 21'inci yüzyılda soykırım yapmaya devam ediyor.

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